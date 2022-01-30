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Медведев — Надалю: ты вообще устал?

Медведев прокомментировал поражение от Надаля в финале Australian Open

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Jaimi Joy/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022 от испанца Рафаэля Надаля.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Тяжело говорить после пяти с половиной часов. Поздравляю Надаля. То, что он сделал – это потрясающе. После матча я спросил его: «Ты вообще устал?»

Это безумие. Уровень тенниса был очень высоким, и он поднял свой уровень после двух сетов, чтобы взять 21-й «Большой шлем».

Я думал, что ты устанешь, и ты чуть-чуть устал, но этого тебе было достаточно. Ты потрясающий чемпион. Мне кажется, что ваше противостояние с большой тройкой еще не завершено», — сказал россиянин во время послематчевой церемонии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Даниил Медведев выразил благодарность своей семье и команде.

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