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Кафельников: победа была в руках Медведева, но он дал Надалю шанс

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РИА Новости

Самый титулованный российский теннисист в истории Евгений Кафельников высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

«Я ни секунды не пожалел, что посмотрел матч от начала до конца, эти пять часов с копейками. Обидное поражение Даниила, матч был практически в руках. Но он проиграл обидный гейм в середине третьего сета и дал Надалю шанс вновь почувствовать, что он в игре. Надаль опроверг все мои предположения, я думал, что он физически устанет — и вот как все сложилось», — сказал Кафельников «Газете.Ru».

Медведев, в конце прошлого сезона ставший триумфатором US Open, упустил шанс первым в истории выиграть свой второй турнир Большого шлема сразу после первого. Зато в историю вошел Надаль: до него никто и никогда не побеждал на 21 турнире Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев призвал судью быть пожестче с австралийской публикой во время финала Australian Open.

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