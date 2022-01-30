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Веснина назвала фаворита финала Australian Open

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина назвала россиянина Даниила Медведева фаворитом финального матча Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Если взять последние результаты Медведева, то, наверное, так можно сказать. К тому же он является действующим чемпионом последнего Турнира Большого шлема — US Open. Но это не более чем рейтинг.

Опыт же игры на таком уровне, конечно, находится на стороне Надаля, который идет за своей 21-й победой на ТБШ», — приводит слова теннисистки RT.

Матч состоится 30 января и начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что Медведев оштрафован на $12 тыс. за оскорбление судьи и неприличные жесты, продемонстрированные им в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года против грека Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

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