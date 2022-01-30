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Боец ММА Минеев: мне претит преклонение перед Западом

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FIGHT NIGHTS GLOBAL

Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, почему он не стремится в США.

«Почему провел так мало сборов в Америке? Потому что я россиянин. Хочу тренироваться в России. Меня здесь все устраивает, тут моя команда. Жить в Америке… Может быть, кому-то и хочется жить там. В данный момент меня в России все устраивает.

У меня гонорары здесь на уровне топов в UFC. Работать на дядю Сэма, жить там и ждать подачку, которую кинут матчмейкеры, зависеть от их решения — это все я уже пережил.

Я подумал сначала: зачем мне ехать в Америку, если мне здесь многому надо научиться? Овладеть базой борьбы и так далее. Так я отправился в Дагестан. Не говорю, что в Америке плохо, но лично там мне делать нечего. Я дерусь в России, меня знают в России, и я хочу творить историю здесь.

Сегодня я мыслю как человек, который хочет созидать в России, здесь оставлять свое наследие. Создавать школы, влиять на ситуации, которые происходят в единоборствах в нашей стране. Мне претит преклонение перед Западом.

Наш человек придерживается понятия: хорошо там, где нас нет. Я так не считаю. Мы умеем делать крутые и классные бои.

Те же самые боксеры. Украинская школа бокса — это советская школа бокса. Я сильно не разделяю нас. Хочу сказать, что Ломаченко, Усик, Поветкин — это наши ребята, которые показывают хорошие результаты в единоборствах. Тот же самый Хабиб. Благодаря базе, которую он заложил здесь, он стал чемпионом там», — приводит слова бойца «СЭ».

Минеев в октябре 2021 года одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее Владимир Минеев высказался о возможном противостоянии с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

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