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Болельщик «Фулхэма» умер на стадионе после остановки сердца

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РИА Новости

29 января лондонский «Фулхэм» принимал «Блэкпул» в рамках 29-го тура английского Чемпионшипа. Встреча закончилась вничью – 1:1.

Матч был отложен на 41 минуту из-за остановки сердца у болельщика столичной команды. Несмотря на то, что мужчине была оказана первая помощь, через несколько часов он скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба «Фулхэма».

Обе команды выразили соболезнования близким.

Ранее сообщалось, что 11 декабря во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» болельщик самарской команды скончался прямо на стадионе.

Напомним, что болельщику стало плохо за десять минут до окончания игры. Все оставшееся время матча и после него ему оказывали помощь, делали массаж сердца. Все это происходило непосредственно на трибуне. Перед стартовым свистком была зафиксирована температура -7 градусов.

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Футбол. Чемпионат Англии
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