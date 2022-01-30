Миранчук согласился на переход в «Лацио»

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук дал свое согласие на переход в римский «Лацио». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, 26-летний полузащитник встречался с агентами в Милане, где обсуждался вариант с трансфером в столичный клуб. В настоящее время спортивный директор «Лацио» Игли Таре пытается убедить «Аталанту» отпустить россиянина.

Текущее соглашение Миранчука и итальянской команды рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне игрок выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Лацио» только при определенных условиях.

Так, речь идет об аренде с опцией обязательного выкупа за €12 млн. «Аталанта» также отпустит Миранчука в том случае, если приобретет игрока в линию атаки.