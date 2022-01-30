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Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу ЧЕ по мини-футболу

Сборная России в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу сыграет с Грузией

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РИА «Новости»

Сборная Испания в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу разгромила команду Грузии со счетом 8:0.

В другой встрече группы D Азербайджан оказался сильнее Боснии и Герцеговины со счетом 4:2.

Таким образом, определился соперник России по 1/4 финала турнира. Им стала Грузия, занявшая в своей группе второе место. Россия в группе С стала первой, одержав три победы в трех матчах.

Четвертьфинал Россия — Грузия состоится 1 февраля.

Другие четвертьфинальные пары составили: Испания — Словакия (1 февраля), Португалия — Финляндия (31 января) и Украина — Казахстан (31 января).

Ранее сообщалось, что россияне в заключительном туре группового этапа разгромили сборную Польши со счетом 5:1. За национальную команду отличились Антон Соколов, Данил Давыдов, Иван Чишкала, который оформил дубль, и Иван Милованов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На турнире сборная России также обыграла команду Словакии (7:1) и Хорватии (4:0).

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