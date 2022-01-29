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Переговоры «Фиорентины» и Кокорина по расторжению контракта зашли в тупик

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Переговоры итальянской «Фиорентины» и российского нападающего Александра Кокорина о расторжении контракта зашли в тупик, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, разрешить вопрос сейчас не представляется возможным, а переговоры кажутся пустой тратой времени.

Ранее сообщалось, что руководство «Фиорентины» ведет переговоры с российским нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта. Об этом в своем Twitter сообщает журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Отмечалось, что 30-летний нападающий получит компенсацию за досрочное расторжение. Ранее сообщалось, что клуб пытается продать игрока, но предложений, которые бы устроили «Фиорентину», не поступило.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

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Футбол. Чемпионат Италии
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