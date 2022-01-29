СБР назвал составы на смешанные эстафеты на чемпионате Европы

Пресс-служба Союза биатлонистов России объявила составы команд на смешанную эстафету и одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы в Арбере.

В миксте выступят Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. В сингл-миксте побегут Антон Бабиков и Евгения Буртасова.

Обе гонки состоятся 30 января. Смешанная эстафета начнется в 12.30 по московскому времени, а одиночная смешанная эстафета — в 15.30 мск.

Напомним, что Бабиков пропустил спринт на европейском первенстве, поэтому не бежал гонку преследования. Пасьют состоялся 29 января, лучший результат среди российских биатлонистов показал Петр Пащенко, который выиграл серебро.

Ранее сообщалось, что бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев прокомментировал результат женской гонки преследования на чемпионате Европы, передает ТАСС. Пасьют выиграла молдавская биатлонистка Алина Стремоус. Спортсменка начинала карьеру в России, но в 2020 году сменила спортивное гражданство, чтобы выступать за молдавскую команду.