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Фигуристка Рябова объяснила переход в сборную Азербайджана высокой конкуренцией в России

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Фигуристка Екатерина Рябова, которая сменила спортивное гражданство и на Олимпиаде в Пекине будет выступать за Азербайджан, рассказала, почему приняла такое решение, передает «Матч ТВ».

Самой основной причиной она назвала высокую конкуренцию, поскольку в России ей приходилось конкурировать с такими соперницами, как Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Мухортова, Диана Дэвис, а позднее Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной.

«Что касается решения перейти в сборную Азербайджана, то конкуренция была такова, что в своем последнем сезоне за родину я стала девятой на Кубке России при двух чистых прокатах. Мы поняли, что медалей не добиться, учитывая проблемы с моей физической формой, и пора что-то менять», — призналась Рябова.

Ранее сообщалось, что сборные России и Украины по фигурному катанию будут сидеть рядом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте «Двукратн (4)ая олЕмпийская чемпионка мира». На опубликованной в социальной сети фотографии видно, что места двух сборных располагаются рядом.

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