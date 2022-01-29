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CAS не допустил двух российских фристайлистов до Олимпиады в Пекине

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Российские фристайлисты Андрей Махнев и Артем Шульдяков, выступающие в могуле, не допущены до участия в зимних Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине.

Спортсмены не приняли участие в двух этапах Кубка мира, которые проходили в США и Канаде, поскольку не имели прививки вакциной от COVID-19, которая признана в этих странах. Фристайлисты не набрали необходимых очков и не сумели попасть в квоту.

Они попросили, чтобы две неиспользованные квоты, которые получила Россия в дисциплинах фристайла были перенесены на могул, однако выездная коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала им в этом.

«Фактически российским спортсменам по формальному основанию отказали в осуществлении правосудия. До получения полного текста указанного решения Олимпийский комитет России не будет комментировать вынесенный судебный акт», — говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о том, как проходит тестирование на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине. По его словам, организаторы проводят сложную работу для минимизации рисков заражения.

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Олимпиада 2022
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