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Кафельников считает Медведева фаворитом встречи с Надалем

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Global Look Press

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился мыслями о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии, где сразятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль, передает RT.

Матч состоится 30 января и начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

«Считаю Медведева фаворитом встречи. Думаю, что решающую роль сыграют именно физические кондиции, особенно если матч будет состоять из пяти сетов. Все-таки одно дело 25 лет, а другое — 35», — заявил Кафельников.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, чего ждет от финального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором россиянин Даниил Медведев поборется за трофей с испанцем Рафаэлем Надалем. По мнению специалиста, Медведев имеет все шансы выиграть, если покажет все, на что способен.

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