Назван капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде

Стало известно, какой хоккеист станет капитаном сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, также определены его ассистенты.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), выводить команду на лед с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачев. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Россия сыграет в одной группе с Чехией, Швейцарией и Данией. В другой группе Швеция сразится с Китаем, США и Германией.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА и сборной Швеции Лукас Валльмарк признался, что считает национальную российскую команду фаворитом предстоящих зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Пекине.