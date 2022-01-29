Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пентагон проявил готовность сократить масштабы учений в Европе 18:39
В РПЦ заявили, что «даже не побуждают» к крещенским купаниям 18:37
Плутавшего по Подмосковью тигренка поймали 18:22
В Роспотребнадзоре назвали распространенный симптом «омикрон»-штамма 18:20
Токаев спрогнозировал сроки своего президентства 18:20
Камельзон предсказал «крутой» финал Australian Open между Медведевым и... 18:11
Биатлонистка Гореева о снятии с пасьюта на ЧЕ: врач предполагает самое... 18:05
Кличко выразил готовность воевать против России с автоматом в руках 18:04
Кавазашвили сравнил возможный уход Понсе из «Спартака» с потерей... 17:59
В Екатеринбурге двое неизвестных ограбили банк 17:56
Бесплатная ставка 2000 р.

Известная российская фигуристка Попова рассказала о причинах расставания с мужем

close
100%
USA Today Sports/Reuters

Чемпионка Универсиады-2019, а ныне тренер и хореограф Бетина Попова рассказала о причинах развода со своим мужем — фигуристом-парником Денисом Ходыкиным, с которым она была вместе несколько лет, передает Eurosport.

Свою личную жизни пара не афишировала.

«На самом деле, да, такое тоже возможно. Потому как был такой момент, что мы все делали вместе абсолютно. Едем на работу вместе, уезжаем вместе.

И вот это постоянное существование без какой-то личной жизни, без каких-то своих границ. Потому что все время у спортсмена — это тренировки, подготовка к тренировке, отдых от тренировки, снова поездка на тренировку… И вот это все, видимо, как-то задавило», — поделилась Попова.

Ходыкин выступает в спортивных парах с Дарьей Павлюченко, а Попова — их тренер. По ее признанию, расставание произошло еще несколько месяцев назад, Новый год они уже праздновали раздельно. Она отметила, что расставание произошло еще до этапа Гран-при России, который прошел осенью.

Ранее сообщалось, что Попова рассказала о расставании со своим супругом — Денисом Ходыкиным.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть