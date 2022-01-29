Известная российская фигуристка Попова рассказала о причинах расставания с мужем

Чемпионка Универсиады-2019, а ныне тренер и хореограф Бетина Попова рассказала о причинах развода со своим мужем — фигуристом-парником Денисом Ходыкиным, с которым она была вместе несколько лет, передает Eurosport.

Свою личную жизни пара не афишировала.

«На самом деле, да, такое тоже возможно. Потому как был такой момент, что мы все делали вместе абсолютно. Едем на работу вместе, уезжаем вместе.

И вот это постоянное существование без какой-то личной жизни, без каких-то своих границ. Потому что все время у спортсмена — это тренировки, подготовка к тренировке, отдых от тренировки, снова поездка на тренировку… И вот это все, видимо, как-то задавило», — поделилась Попова.

Ходыкин выступает в спортивных парах с Дарьей Павлюченко, а Попова — их тренер. По ее признанию, расставание произошло еще несколько месяцев назад, Новый год они уже праздновали раздельно. Она отметила, что расставание произошло еще до этапа Гран-при России, который прошел осенью.

Ранее сообщалось, что Попова рассказала о расставании со своим супругом — Денисом Ходыкиным.