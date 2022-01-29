Нападающий сборной Швеции назвал Россию фаворитом Олимпиады

Нападающий ЦСКА и сборной Швеции Лукас Валльмарк признался, что считает национальную российскую команду фаворитом предстоящих зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Пекине, передает пресс-служба армейского клуба.

«Думаю, что российские хоккеисты — фавориты. У сборной России очень хорошая команда. Наша команда тоже сильна, у нас много хороших игроков. Мы будем упорно сражаться за победу в турнире», — заявил Валльмарк.

Россия сыграет в одной группе с Чехией, Швейцарией и Данией, а Швеция сразится с Китаем, США и Германией.

Ранее сообщалось, что в финале мужского хоккейного олимпийского турнира могут быть вручены два комплекта золотых медалей, сообщает Sport24. По информации источника, подобный сценарий возможен в том случае, если никто из участников матча за третье место и финала не сможет набрать необходимое количество игроков (15 полевых + два голкипера) для участия из-за пандемии коронавирусной инфекции. В таком случае будет вручено два комплекта бронзовых и два комплекта золотых медалей.