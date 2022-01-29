Фанаты «Уфы» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Активные болельщики «Уфы» объявили о бойкоте матчей клуба из-за подписания закона о Fan ID. Об этом поклонники башкирской команды объявили в своем Telegram-канале.

«Фанаты ФК «Уфа» приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый «паспорт болельщика».

У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо еще и оформлять бесполезный документ.

Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодежных и других команд.

Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат – не преступник», — заявили болельщики «Уфы».

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался на тему введения паспорта болельщика на спортивных мероприятиях в России.