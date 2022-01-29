Экс-партнер Кокорина по «Фиорентине» будет играть в «Ювентусе» под номером Роналду

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

Сербский нападающий выбрал для игры в туринском клубе седьмой номер.



Напомним, что до ухода в стан «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года под ним выступал португальский форвард Криштиану Роналду.

В нынешнем розыгрыше Серии А подопечные Массимилиано Аллегри занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка после 23 игр.

«Фиорентина» с 36 баллами после 22 поединков располагается на седьмой позиции.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о конфликте с участием руководства московского «Спартака» и бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.