Журналист ARD назвал ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде критической

Журналист немецкого телеканала ARD Клаус Люфен, попавший на карантин из-за положительного теста на COVID-19, высказался о ситуации с пандемией коронавируса в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине.

По его словам, лучшим решением на данный момент было бы отложить проведение соревнований на год.

«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, существует значительный пробел, который невозможно предотвратить. У меня такое ощущение, что каждый час в мой отель-изолятор приходят один или два новых человека. Сейчас ситуация очень критическая. Меня мучает абсолютно тревожное чувство.

С журналистской точки зрения однозначно можно сказать одно: эти зимние Олимпийские игры не должны были состояться в таких условиях и должны были быть отложены на год», — приводит слова Люфена Focus.

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