«Вашингтон» Овечкина разгромил «Даллас»

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Столичный клуб разгромил соперника со счетом 5:0.

Гости потерпели первое поражение после серии из четырех побед.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон, Тревор ван Римсдайк, Коннор Макмайкл и Никлас Бэкстрем.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче. Форвард Александр Овечкин в третьей игре кряду не набрал очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:5

0:1 — Уилсон (Бекстрем, Кузнецов), 1:29;

0:2 — Карлсон (Кузнецов, Бекстрем), 7:54;

0:3 — Ван Римсдайк (Макмайкл, Снивли), 13:08;

0:4 — Макмайкл (Эллер, Шульц), 32:03;

0:5 — Бекстрем (Орлов), 36:50.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре российского капитана команды Александра Овечкина в первой половине сезона НХЛ.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх.