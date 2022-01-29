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«Вашингтон» Овечкина разгромил «Даллас»

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Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Столичный клуб разгромил соперника со счетом 5:0.

Гости потерпели первое поражение после серии из четырех побед.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон, Тревор ван Римсдайк, Коннор Макмайкл и Никлас Бэкстрем.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче. Форвард Александр Овечкин в третьей игре кряду не набрал очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.
«Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:5
0:1 — Уилсон (Бекстрем, Кузнецов), 1:29;
0:2 — Карлсон (Кузнецов, Бекстрем), 7:54;
0:3 — Ван Римсдайк (Макмайкл, Снивли), 13:08;
0:4 — Макмайкл (Эллер, Шульц), 32:03;
0:5 — Бекстрем (Орлов), 36:50.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре российского капитана команды Александра Овечкина в первой половине сезона НХЛ.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх.

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Хоккей. НХЛ
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