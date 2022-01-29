Кафельников — о Зареме: ни в коем случае не надо воспринимать ее всерьез

Экс-первая ракетка мира, болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал слова Заремы Салиховой о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«Зарема может говорить все, что угодно, у нас свободная страна. Она, как человек, который имеет отношение к владельцу клуба — все. Ни в коем случае не надо воспринимать Зарему всерьез. Я никак не воспринимаю ее комментарии. Кто она такая? Она ставит подписи?» — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

После 18 туров москвичи располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также продолжат выступление в Лиге Европы.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Заремы Салиховой о Шамиле Газизове.