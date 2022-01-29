Клуб НХЛ «Даллас» вывел из обращения номер российского хоккеиста

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоялась церемония поднятия под своды арены свитера с номером 56, под которым за хозяев площадки выступал российский защитник Сергей Зубов.
To the rafters. #Forever56 pic.twitter.com/Fuv5Z5wmyX— Dallas Stars (@DallasStars) January 29, 2022
Зубов стал вторым отечественным хоккеистом НХЛ, чей свитер был поднят под своды арены клуба лиги. Первым стал Павел Буре. В 2013 году его игровой номер был выведен из обращения клубом «Ванкувер Кэнакс».
Также Зубов стал шестым игроком в истории «Далласа», который добился такого признания. До него были выведены номера Билла Голдсуорти (8), Нила Бротена (7), Билла Мастертона (19), Майка Модано (9) и Йере Лехтинена (26).
С 1996 по 2009 год россиянин набрал за «Даллас» 549 (111+438) очков в 839 матчах.
Зубов — воспитанник ЦСКА. С армейским клубом хоккеист стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с «Далласом».
Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал выступление капитана «столичных» Александра Овечкина во время неудачного периода команды.