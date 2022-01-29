Клуб НХЛ «Даллас» вывел из обращения номер российского хоккеиста

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоялась церемония поднятия под своды арены свитера с номером 56, под которым за хозяев площадки выступал российский защитник Сергей Зубов.

Зубов стал вторым отечественным хоккеистом НХЛ, чей свитер был поднят под своды арены клуба лиги. Первым стал Павел Буре. В 2013 году его игровой номер был выведен из обращения клубом «Ванкувер Кэнакс».

Также Зубов стал шестым игроком в истории «Далласа», который добился такого признания. До него были выведены номера Билла Голдсуорти (8), Нила Бротена (7), Билла Мастертона (19), Майка Модано (9) и Йере Лехтинена (26).

С 1996 по 2009 год россиянин набрал за «Даллас» 549 (111+438) очков в 839 матчах.

Зубов — воспитанник ЦСКА. С армейским клубом хоккеист стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а в 1999 году он повторил это достижение с «Далласом».

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал выступление капитана «столичных» Александра Овечкина во время неудачного периода команды.