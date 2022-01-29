Шевченко не возглавит сборную Польши из-за дружбы с Абрамовичем

Стало известно, почему украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши по футболу. Об этом сообщает польское издание Przegląd Sportowy.

По данным источника, 45-летний украинец не смог договориться с руководством «Дженоа» о расторжении действующего договора, поэтому его назначение в национальную команду Польши было невозможным.

Еще одной причиной стал тот факт, что официальный дебют Шевченко на новом посту пришелся бы на стыковой матч чемпионата мира — 2022 против России. Для обеих сборных ставки в этом матче очень высоки, а Шевченко говорит на русском языке, дружит с Абрамовичем и часто бывает в Лондоне. Поэтому тема с его назначением была закрыта.

Напомним, сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года.

Матч Россия — Польша состоится 24 марта в «Лужниках». Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее сообщалось, что сборную Польши возглавит 64-летний специалист Адам Навалка.

Навалка уже тренировал национальную команду с 2013 по 2018 год. Он выводил сборную на Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.