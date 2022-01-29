Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Снег и до -3°C ожидается в Москве 06:22
Президент Аргентины Фернандес рассказал о своем выборе вакцины от COVID-19 06:15
Быстров раскритиковал «Спартак» после конфликта руководства клуба... 06:13
Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут в 2022 году 05:59
Кафельников — о Зареме: ни в коем случае не надо воспринимать ее всерьез 05:47
В Бурятии мужчина угрожал жене и фельдшеру гранатой, но подорвался сам 05:43
Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал Australian Open 05:28
Вирусолог назвал причину быстрого распространения «омикрона» 05:27
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram 05:20
Клуб НХЛ «Даллас» вывел из обращения номер российского хоккеиста 05:20
Бесплатная ставка 2000 р.

Шевченко не возглавит сборную Польши из-за дружбы с Абрамовичем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Стало известно, почему украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши по футболу. Об этом сообщает польское издание Przegląd Sportowy.

По данным источника, 45-летний украинец не смог договориться с руководством «Дженоа» о расторжении действующего договора, поэтому его назначение в национальную команду Польши было невозможным.

Еще одной причиной стал тот факт, что официальный дебют Шевченко на новом посту пришелся бы на стыковой матч чемпионата мира — 2022 против России. Для обеих сборных ставки в этом матче очень высоки, а Шевченко говорит на русском языке, дружит с Абрамовичем и часто бывает в Лондоне. Поэтому тема с его назначением была закрыта.

Напомним, сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года.

Матч Россия — Польша состоится 24 марта в «Лужниках». Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее сообщалось, что сборную Польши возглавит 64-летний специалист Адам Навалка.

Навалка уже тренировал национальную команду с 2013 по 2018 год. Он выводил сборную на Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть