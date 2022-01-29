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В США пловчихи заявили, что им некомфортно в раздевалке с транс-женщиной

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Penn Athletics

Американская пловчиха Пенсильванского университета в США рассказала, что тренер и руководство учебного заведения заботятся только о транс-женщине Лие Томас, игнорируя переживания 35 девушек, которым приходится делить с ней раздевалку.

Томас побила рекорды США в заплывах на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем. В последнем старте она опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд.

При этом 22-летняя спортсменка родилась мужчиной и находится в процессе гендерного перехода. В женской раздевалке она не всегда прикрывает полотенцем свои гениталии, смущая девушек.

«Расстраивает то, что ей все равно, что чувствуют другие. Нас 35 человек, и мы должны просто принять то, что нам некомфортно в собственной раздевалке, ради чувств одного человека. Лию, похоже, повышенное внимание не беспокоит, она им наслаждается», — цитирует одну из пловчих команды Пенсильванского университета Daily Mail.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) ввел концепцию из десяти принципов. Согласно новым рекомендациям, каждый спортсмен сможет участвовать в соревнованиях, независимо от трансгендерной идентичности или половых различий.

Уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества. Однако в МОК считают, что детальной разработкой критериев отбора должны заниматься федерации в каждом виде спорта.

Напомним, первым в истории открытой транс-персоной на Олимпийских играх стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике. Спортсменка закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки.

Лорел Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.

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