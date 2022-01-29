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Чешский хавбек «Спартака» назвал игрока красно-белых, способного заиграть в АПЛ

Крал заявил, что Зобнин смог был проявить себя в АПЛ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Чешский хавбек московского «Спартака» Алекс Крал, выступающий за лондонский «Вест Хэм» на правах аренды, ответил на вопрос, кто из футболистов красно-белых мог бы заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Роман Зобнин обладает правильным менталитетом для этого. Также он хорошо готов физически. Я не про мускулы, а про бег и атлетическую подготовку.

Но важный аспект – ты никогда не знаешь, как адаптируешься к новому городу, одноклубникам и языку. Это все очень сложно», – приводит слова чеха «Матч ТВ».

Зобнин перешел в «Спартак» из столичного «Динамо» в 2016 году. В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за клуб 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующий договор Зобнина с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

После 18 туров «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также продолжает выступление в Лиге Европы.

Ранее защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о том, что он часто получает красные карточки.

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Футбол. Чемпионат России
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