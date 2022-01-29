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Муж Серены Уильямс отреагировал на оскорбления Медведева в адрес судьи

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Steve Christo/AP

Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, высказался о поведении россиянина Даниила Медведева, накричавшего на судью по ходу полуфинала Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.

В конце второго сета Медведева вывели из себя постоянные подсказки отца Циципаса сыну, в результате чего россиянин раздраженно обратился к судье в повышенном тоне, назвав арбитра тупым, и потребовал у него предупреждение для Циципаса-старшего.

«Штраф... Возмущения в медиа... Карикатуры... Это же все еще будет, да? Нет, конечно ничего не будет. Я не против, чтобы игроки орали на судей — но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням», — написал Оганян в Twitter.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу Медведева. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Россиянин 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который накануне обыграл Маттео Берреттини. Финал пройдет 30 января.

Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Циципас поделился мнением об эмоциональном поведении Медведева во время полуфинального матча Australian Open.

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