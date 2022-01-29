Стало известно, кто возглавит сборную Польши по футболу

Сборную Польши по футболу возглавит 64-летний специалист Адам Навалка. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Как утверждает источник, сторонам осталось уладить детали. 31 января Польский футбольный союз должен объявить о назначении Навалки. Контракт с наставником будет рассчитан до конца года.

Навалка уже тренировал национальную команду с 2013 по 2018 год. Он выводил сборную на Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.

Сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года.

Напомним, что Польша является соперником сборной России по стыковому матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Игра между этими командами состоится 24 марта в «Лужниках». Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире радио «Первое Спортивное» рассказал, как национальная команда планирует играть в стыковом матче против команды Польши.