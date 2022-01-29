Экс-наставник хоккейной сборной России рассказал о бардаке в команде

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил обеспокоенность из-за обстановки в национальной команде.

По словам 66-летнего специалиста, происходящее не поддается никакой логике. «Я этот бардак в сборной России вижу. Кто-то где-то как-то озвучил кандидатуру будущего главного тренера, наверное, на матчах Ночной лиги. Кто-то собрался и утвердил ее.

Раньше фигура главного тренера обсуждалась. В советские времена это было на уровне политбюро, не все так просто было», — приводит слова Плющева «Татар Информ».

Напомним, в конце сентября прошлого года экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить на пост наставника национальной команды Алексея Жамнова. Он будет руководить сборной на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Подопечные Жамнова на групповом этапе сыграют со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями о шансах национальной сборной на победу на зимних Играх-2022.