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Бывший спортивный директор «Зенита» извинился перед «Фиорентиной» за Кокорина

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Оресте Чинквини, бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России и экс-спортивный директор петербургского «Зенита», высказался о ситуации с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Не думаю, что он уйдет из «Фиорентины» в январе. Я извиняюсь за него. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого футболиста.

Сейчас это растерянный и напуганный игрок. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину», — приводит слова специалиста Fiorentina News.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может расторгнуть контракт с Кокориным.

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Футбол. Чемпионат Италии
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