Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как он перенес коронавирус.

«Ситуация интересная. Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса с 20 по 25 января. Находился в гостинице, ни с кем не контактировал. Ждал отрицательного теста. Даже установку пришлось дать дистанционно. Но на игре был, потому что получил отрицательный результат. Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил», — рассказал Черчесов «Чемпионату».

После получения нескольких отрицательных результатов анализов и по окончании карантина Черчесов появился на игре своей команды против «Академии», которая состоялась 27 января. В перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» уступил «Пушкаш Академии» со счетом 0:1.

Команда Черчесова играла в меньшинстве с 24-й минуты, после того как Мухамед Бешич получил вторую желтую карточку в матче. Единственный мяч забил португалец Жоау Нунес. Это был первый официальный матч «Ференцвароша» под руководством Черчесова.

Следующую встречу в своей лиге «Ференцварош» проведет 30 января с «Уйпештом».

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Черчесов переболел коронавирусом и вернулся к работе с «Ференцварошем».