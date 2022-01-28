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Российские биатлонистки и тренер снова не могут вылететь из Москвы в Пекин

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также тренер биатлонной сборной России Михаил Шашилов второй раз не могут вылететь из Москвы на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

Сегодня они должны были вылететь из аэропорта Шереметьево в 21:05, однако борт до сих пор остается около здания аэропорта. Двигатели были запущены, самолет был готов тронуться, однако затем вылет был перенесен. Как сообщил персонал, «по техническим причинам». Теперь раз в 15 минут пассажирам объявляется о задержке вылета еще на 15 минут.

Первая попытка вылететь в Пекин для биатлонисток и тренера оказалась неудачной. У Ирины Казакевич оказался просроченный QR-код, а у спортсменки Валерии Васнецовой, тренера Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина его не было в информационном приложении об Олимпиаде в Пекине «my2022».

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом в Пекине тренер сборной России сдал отрицательный тест.

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