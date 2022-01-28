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Макдэвид догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче против «Нэшвилл Предаторс» и догнал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по набранным очкам в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, теперь оба хоккеиста имеют по 58 очков. При этом, российский форвард забил 29 шайб и отдал 29 голевых передач, а Макдэвид забросил 21 шайбу и сделал 37 ассистов. Хоккеисты делят третье и четвертое места в гонке бомбардиров лиги. Список возглавляет партнер Макдэвида Леон Драйзайтль (59 очков). Столько же у форварда «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо.

Лучшие бомбардиры НХЛ:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 очков (29+30).
2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 59 (16+43).
3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 58 (29+29).
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 58 (21+37).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги («Харт Трофи»).

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Хоккей. НХЛ
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