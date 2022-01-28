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За 25 минут матча Бразилии и Эквадора было показано три красные карточки

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Reuters

В матче квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными Бразилии и Эквадора к 23-й минуте первого тайма с поля были удалены два футболиста.

Колумбийский судья Вильмар Рольдан на 15-й минуте удалил вратаря эквадорцев Александера Домингеса за то, что тот сыграл высоко поднятой ногой и попал по голове Матеусу Кунье. На 23-й минуте поле был вынужден покинуть бразильский футболист Эмерсон, который оказался наказан за грубый фол на Микаэле Эстраде.

На 26-й минуте встречи случился еще один эпизод, который мог закончиться удалением. Рольдан показал красную карточку вратарю бразильской сборной Аллисону. Причиной для удаления, по мнению арбитра, послужил удар высоко поднятой ногой по голове Эннеру Валенсии. Однако в этот эпизод вмешались судьи, которые отвечали за систему видеопомощи арбитрам (VAR). После пересмотра момента красная карточка была заменена на желтую.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире радио «Первое Спортивное» рассказал, как национальная команда планирует играть в стыковом матче против команды Польши.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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