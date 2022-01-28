Черчесов кричал на футболистов «Ференцвароша» в перерыве матча

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии от «Пушкаш Академии».

Встреча завершилась минимальной победой соперника подопечных Черчесова. В середине первого тайма был удален один из игроков «Ференцвароша».

«Что меня радует, так это то, как команда отреагировала на удаление, и запасные хорошо сыграли. Мне пришлось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда в моем стиле, но я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось, но, к сожалению, сравнять счет не удалось», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что «Пушкаш Академия» в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии одержала победу над «Ференцварошом» со счетом 1:0.

Отметим, что проигравшая команда играла в меньшинстве с 24-й минуты, когда Мухамед Бешич получил вторую желтую карточку в матче. Единственный мяч забил португалец Жоау Нунес. Это был первый официальный матч «Ференцвароша» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова.

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.