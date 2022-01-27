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Российский хоккеист попал в состав сборной Китая на Олимпиаду-2022

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Куньлунь Ред Стар/VK

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» опубликовала в Twitter состав сборной Китая на Олимпийские игры — 2022.

В список попал 34-летний российский защитник Денис Осипов.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Осипов принял участие в 25 матчах, в которых ему удалось сделать одну результативную передачу. Его показатель полезности -13.

Также в своей карьере Осипов играл за «Адмирал», «Югру», «Автомобилист», магнитогорский «Металлург», «Локомотив» и минское «Динамо».

В составе сборной России Осипов принимал участие в юниорском чемпионате мира 2005 года, на котором он вместе с командой занял лишь пятое место, не набрав ни одного очка.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее пресс-служба Федерации хоккея России прокомментировала информацию о том, что несколько хоккеисток сборной России не вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде-2022.

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Олимпиада 2022
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