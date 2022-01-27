Российский футболист ЦСКА согласился на переход в чемпионат Франции

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может перейти в клубе чемпионата Франции «Брест». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, армейский клуб получил запрос по Чалову и выставил «Бресту» свои требования, но французы пока не ответили. Сам форвард не против перейти в команду из Лиги 1.

Отмечается, что агент Кристиан Эмиле представляет интересы как Чалова, так и наставника «Бреста» Мишеля Дер Закаряна. Эмиле способствует тому, чтобы трансфер состоялся.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Чалов принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить три мяча. Контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.