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Губерниев: есть те, кто хочет играть в «Химках», а Миранчук рвется в «Аталанту»

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Reuters

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление генерального директора «Аталанты» Луки Перкасси о том, что полузащитник Алексей Миранчук останется в клубе из Бергамо. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

«Миранчук — настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов, которые пребывают в комфортном состоянии за огромные деньги. Он большой молодец, вовремя вышел из зоны комфорта. Многим нашим молодым футболистам нужно брать пример именно с Миранчука. Есть люди, которые хотят играть в «Химках», а есть Леха, который рвется в «Аталанту». На этом контрасте виден класс игрока», — сказал Губерниев.

Сообщалось, что Миранчук может перейти в «Лацио». Кроме того, неоднократно появлялась информация о том, что российский хавбек может продолжить карьеру в «Дженоа». Речь шла преимущественно об аренде до конца сезона с правом выкупа.

В текущем сезоне 26-летний россиянин выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее Вадим Шпинев, агент Алексея Миранчука, рассказал о травме своего клиента.

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Футбол. Чемпионат Италии
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