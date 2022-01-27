Тихонов отреагировал на задержку вылета членов сборной России в Пекин

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об инциденте с недопуском членов олимпийской сборной России по биатлону на борт самолета, вылетавшего в Пекин.

У биатлонистки Ирины Казакевич оказался просроченный QR-код, а у спортсменки Валерии Васнецовой, тренера Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина его не было в информационном приложении об Олимпиаде в Пекине «my2022».

«Всегда должен быть ответственный за такие вещи. Это ведь важные бумаги, а не писанина какая-то. Не знаю, кто виноват в данной ситуации. Очевидно, есть недоработка со стороны СБР.

Скажется ли это на выступлении команды? Ничто не способно сбить тебя с пути, когда ты во всеоружии. Все зависит от их настроя и готовности», — приводит слова олимпийского чемпиона Sport24.

Ранее в Министерстве спорта России рассказали, когда члены национальной команды по биатлону вылетят в Пекин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.