Глава МИД Китая заявил, что США должны прекратить мешать проведению Игр в Пекине

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США должны прекратить мешать проведению Олимпийских игр в Пекине.

«США должны прекратить мешать проведению зимних Олимпийских игр в Пекине, прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе и прекратить создавать всевозможные «антикитайские кружки», — цитирует министра официальный сайт МИД КНР.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможной отмене Олимпийских игр — 2022 из-за участившихся случаев заражения COVID-19 среди атлетов, прибывших в Пекин.