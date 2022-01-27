Камельзон уверен, что победа Медведева над Оже-Альяссимом войдет в историю

Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал Australian Open после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, передает Metaratings.ru.

Медведев обыграл Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты. В полуфинале Australian Open россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Медведев стал первым на этом турнире, кому удалось отыграться с 0:2 по сетам. Отметим, что россиянин сделал это уже второй раз в карьере.

«Даниил с каждым днем набирает мужества в игре. Надо понимать, что все выходят против него выигрывать. Пятый сет Медведев провел блестяще.

Я счастлив и доволен, что Медведев показал российский характер. Хочется этот матч сравнить с каким-то, но не могу. Это лучший матч на этом турнире, и он войдет в историю», — заявил Камельзон.

В другой полуфинальной встрече сойдутся Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль. Финал пройдет 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Медведев рассказал о важности восстановления к полуфиналу Открытого чемпионата Австралии.