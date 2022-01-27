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Петр Ян попал в десятку лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

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Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представила обновленный рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Возглавляет список лучших спортсменов Камару Усман — чемпион промоушена в легком весе.

Российский боец Петр Ян вошел в десятку лучших, заняв девятую строчку. Занимавший ранее девятое место Стипе Миочич опустился на десятое. Брэндон Морено, уступивший Дейвисону Фигейреду и потерявший титул чемпиона наилегчайшего веса, потерял сразу три места — теперь он 13-й, а Фигейреду — 12-й.

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг оскорбил россиянина Петра Яна после новости о переносе их боя. Напомним, бой был перенесен на 9 апреля. Изначально поединок должен был состояться 5 марта.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

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