Тренер сборной Ирана раскритиковал «Зенит» из-за Азмуна

Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич критично высказался о решении петербургского «Зенита» не отпускать нападающего Сердара Азмуна в расположение национальной команды, передает официальный сайт Федерации футбола Ирана.

Команде предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 против Ирака и ОАЭ.

«Зенит» не может вступать с нами в конфликт, это вопрос уровня ФИФА. Сначала он сообщил нам, что результат тестирования на коронавирус положительный, затем выяснилось, что отрицательный. В таких делах нужно руководствоваться правилами Азиатской конфедерации футбола. Однако ясно только одно, что мы остались без игрока», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хоссейн Шарифи рассказал о том, что «Зенит» отказался отпускать своего форварда Сердара Азмуна в национальную команду.

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.