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Известная российская фигуристка Попова рассказала о расставании с мужем

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USA Today Sports/Reuters

Чемпионка Универсиады-2019, а ныне тренер и хореограф Бетина Попова рассказала о расставании со своим супругом — Денисом Ходыкиным, передает Eurosport.

Ходыкин выступает в спортивных парах с Дарьей Павлюченко, а Попова — их тренер. По ее признанию, расставание произошло еще несколько месяцев назад, Новый год они уже праздновали раздельно.

«Мы расстались. Еще до этапа Гран-при в России. До Ростелекома. Несколько месяцев назад. Мы продолжаем работать вместе, я продолжаю их (спортивную пару Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин) тренировать, мы продолжаем близко общаться. Но вот так произошло», — призналась Попова.

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина поделилась мыслями о предстоящем выступлении российских фигуристок на Олимпиаде-2022. Сборную России на зимних Играх в Пекине представят действующая чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер европейского первенства Александра Трусова.

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