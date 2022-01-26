Губерниев отреагировал на невероятный камбэк Медведева в четвертьфинале Australian Open

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Даниила Медведева над канадцем Оже-Альяссимой в четвертьфинале Australian Open. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

«Даниил Медведев — один из лучших теннисистов мира. Если человек является таковым, он в состоянии собраться, даже когда проигрывает по сетам 0:1 или 0:2. Он прекрасно готов и будет бороться за титул. Четыре часа игры — большая нагрузка. Но это турнир «Большого шлема». Конечно, такие затяжные матчи выбивают из колеи, но таковы правила. Медведеву любой оппонент по плечу. Медведев в состоянии выиграть турнир», — сказал Губерниев.

Медведев обыграл Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты. В полуфинале Australian Open россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В другой полуфинальной встрече сойдутся Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль. Финал пройдет 30 января. Действующим победителем турнира является Джокович. Медведев стал первым на этом турнире, кому удалось отыграться с 0:2 по сетам. Отметим, что россиянин сделал это уже второй раз в карьере.

Ранее Медведев высказался о негативной реакции австралийской публики после его слов о сербе Новаке Джоковиче.