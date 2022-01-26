Норвежский лыжник: к сожалению, моя первая Олимпиада прошла в Сочи, там были не те зрители

Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен заявил, что для многих спортсменов было бы лучше, если бы Олимпийские игры прошли в Европе, а также высказался об атмосфере на зимних Играх в Сочи и Пхенчхане. Его слова передает TV2.

«Для 98 процентов спортсменов было бы проще, если бы Олимпиаду принимала Европа. К сожалению, моя первая Олимпиада прошла в Сочи, вторая — в Пхенчхане, а третья будет в Пекине. Пожалуй, ни в одном из этих мест нет такой атмосферы, как в Лиллехаммере. В Сочи были не те зрители, в Пхенчхане тоже, и, вероятно, ситуация повторится в Китае», — сказал Кристофферсен.

Кристофферсен — чемпион мира 2019 года в гигантском слаломе, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в слаломе и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в гигантском слаломе, шестикратный победитель чемпионатов мира среди юниоров, многократный победитель этапов Кубка мира.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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