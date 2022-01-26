Вяльбе предложила перенести Олимпийские игры в Пекине на год

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Олимпиаду в Пекине целесообразно перенести на следующий год. ее слова передает TV2.

«Хороших Олимпийских игр не будет. Похоже, что удачей будет уже просто приехать в Китай. Лучше было бы отложить Олимпиаду на год в надежде на улучшение ситуации с коронавирусом, но уже, конечно, слишком поздно. Представьте себе, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам», — сказала Вяльбе.

Ранее о возможном переносе Олимпиады высказался комментатор Дмитрий Губерниев.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.