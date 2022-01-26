Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пентагон верит в возможность договориться с Россией по ситуации... 22:48
В Думе сообщили о наличии у России плана действий после ответа США... 22:45
Тарасова высказалсь о возможной отмене Олимпиады в Пекине 22:44
Стало известно об идее Белого дома ввести новые правила для военных кораблей... 22:42
Британец зарабатывает деньги, стоя за других в очередях 22:36
В Совфеде назвали сроки ответа России на реакцию США по гарантиям... 22:31
«КамАЗ» собрался выпускать электрокары в Венгрии 22:31
Ученые отрезали лягушкам ноги и заставили отрастить новые 22:24
В МИД подтвердили, что ответ НАТО по безопасности был передан послу России... 22:17
Генсек НАТО рассказал о трех направлениях в отношениях с Россией, где... 21:59
Бесплатная ставка 2000 р.

Вяльбе предложила перенести Олимпийские игры в Пекине на год

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Олимпиаду в Пекине целесообразно перенести на следующий год. ее слова передает TV2.

«Хороших Олимпийских игр не будет. Похоже, что удачей будет уже просто приехать в Китай. Лучше было бы отложить Олимпиаду на год в надежде на улучшение ситуации с коронавирусом, но уже, конечно, слишком поздно. Представьте себе, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам», — сказала Вяльбе.

Ранее о возможном переносе Олимпиады высказался комментатор Дмитрий Губерниев.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть