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ЦСКА отдал Кучаева в «Рубин» на правах аренды с правом выкупа

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РФС

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перешел в «Рубин» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в Twitter.

Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, после чего казанский клуб сможет выкупить Кучаева.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кучаев принял участие в 13 матчах, в которых ему не удалось сделать результативных действий. Недавно он продлил контракт с московским клубом до окончания сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €4 млн.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс перешел в голландский «Фейеноорд» на правах аренды.

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