Экс-хоккеиста «Реактора» зарубили топором

Бывший хоккеист Владимир Паюл был убит в результате потасовки со своим квартирантом. Об этом информирует ГТРК «Татарстан».

Инцидент произошел в Казани. Паюл владел квартирой, которую снимал предполагаемый убийца экс-хоккеиста. Бывший спортсмен собирался продать квартиру и попросил мужчину съехать, но тот отказывался. Между ними произошла драка, в ходе которой арендатор зарубил Паюла топором.

Предполагаемый убийца задержан. Ранее он уже был судим по статье о незаконном обороте наркотиков.

Паюл скончался в возрасте 24 лет. В сезоне-2016/2017 он выступал в Молодежной хоккейной лиге за нижнекамский «Реактор», а также белорусские клубы «Брест», «Барановичи» и «Авиатор».

Ранее сообщалось, что защитник «Коньяспор» и сборной Турции Ахмет Чалык погиб в дорожно-транспортном происшествии.