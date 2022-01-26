Австралийские зрители освистали Медведева после слов о Джоковиче

Российского теннисиста Даниила Медведева освистали болельщики после упоминания о сербе Новаке Джоковиче, который ранее был депортирован из Австралии.

После четвертьфинального матча на Australian Open с канадцем Оже-Альяссимой Медведев дал интервью, в котором представил на своем месте Джоковича.

«Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал — а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через мое сознание. Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер», — сказал Медведев, после чего последовал свист болельщиков.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

Медведев обыграл Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты. В полуфинале Australian Open россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В другой полуфинальной встрече сойдутся Маттео Берреттини и Рафаэль Надаль. Финал пройдет 30 января. Действующим победителем турнира является Джокович.

Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил мнение, что Медведев станет чемпионом Australian Open.