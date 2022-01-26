Норвежская лыжница ответила Степановой на ее слова о запрещенной смазке

Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала слова российской спортсменки Вероники Степановой об использовании запрещенной смазки на Олимпийских играх в Пекине.

«Трудно решить, что нам можно, а что нельзя. Я хочу, чтобы все были в равном положении и чтобы никто не обманывал. Меня это беспокоит. Особенно, когда FIS говорит, что у них нет возможности это контролировать. Мы слышали, что этой зимой могли быть подобные случаи», — передает слова Йохауг Dagbladet.

Напомним, что Степанова призвала вести честную борьбу и отказаться от использования смазки, содержащей фтор С8.

«Во всем мире правила разные, и с этим нам приходится иметь дело. Давайте вести себя честно», — сказала она.

Данная смазка запрещена регламентом Евросоюза для использования во время соревнований. Она считается опасной для окружающей среды.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

У женщин будут разыграны медали в дисциплинах 10 км классическим стилем, скиатлоне, масс-старте свободным стилем, эстафете, спринте свободным стилем и командном спринте.