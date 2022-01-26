Выступающая за сборную Польши фигуристка высказалась о давлении на россиянок

Фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за сборную Польши, высказала мнение о давлении, которое оказывается на российских спортсменок.

«Не представляю, какой стресс переживают девочки каждый чемпионат России. Когда ты понимаешь, что одна ошибка — и ты в пролете. Это такой прессинг… Ты понимаешь, если не ты, то другая это сделает. Поэтому ты этого очень сильно боишься», — приводит слова спортсменки Sport24.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Ранее сообщалось, что канадская фигуристка Габриэль Дэйлман выступила за поднятие возрастного ценза в женском одиночном катании из-за важности здоровья юных спортсменок.